Algérie-Russie : Elargir la coopération

L'Algérie et la Russie ont mis en avant jeudi dernier, leur volonté commune de développer et d'élargir les domaines de coopération en concrétisation de l'accord d'association stratégique, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Cette volonté a été soulignée lors d'une audience accordée par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Belliaev, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les «bonnes» relations existant entre les deux pays et la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue récemment à Saint-Pétersbourg (Russie), a précisé la même source. M. Bensalah a salué, à ce propos, la réussite de cette session, alors que l'ambassadeur russe a rappelé l'importance et le succès de la dernière visite du Premier ministre, Dimitri Medvedev en Algérie, exprimant l'attachement de son pays à intensifier les relations et l'échange de visites avec l'Algérie, en tant que «partenaire dans la région arabe et en Afrique». (APS)