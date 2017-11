Félicitation 1er novembre 1954 : le Président Bouteflika reçoit les vœux de souverains et chefs d'Etat

A l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages de vœux de plusieurs souverains et chefs d’Etat et de responsables de nombreuse organisations internationales. Le Président de la République a reçu des messages de vœux émanant du souverain du Maroc, le roi Mohamed VI, du président tunisien, Béji Caid Essebssi, du président palestinien, Mohamed Abbas et du président iranien, Hassen Rouhani. Le Chef de l'Etat a reçu également les vœux du Souverain saoudien, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, du chef de l'Etat des Emirats Arabes Unis, Khalifa ben Zayed Al-Nahyane et de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elisabeth II. A cette occasion, le Président Bouteflika a été destinataire de messages de vœux émanant du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, du président du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba et du président du Congo, Denis Sassou-Nguesso. Le Président de la République a également reçu des messages de v£ux des présidents français et tchèque, MM. Emmanuel Macron et Milos Zeman. Le Président Bouteflika a reçu également les messages de vœux de la part du gouverneur-général d'Australie, Peter Cosgrove, du président de d'Irlande, Michael D. Higgins, du président de la République de l'Inde, Ram Nath Kovind, du président du Vietnam, Tran Dai Quang et du président du Bengladesh, Mohamed Abdul Hamid. De même, le Chef de l'Etat a reçu les vœux du Premier ministre du Royaume de Thaïlande, Prayut Chan-ocha, du prince héritier, vice-premier ministre et ministre de la Défense du Royaume d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane Al Saoud, du vice-président de l'Etat des Emirats arabes unis, Premier ministre et gouverneur de l'Emirat de Dubai, Mohammed Ben Rachid Al Maktoum et du prince héritier de l'Emirat d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane. Le Secrétaire Générale de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterès, le Directeur de l'Organisation arabe du travail, Faiz Ali El Metiri et le Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Taib Bekouche ont adressé, également, des messages de vœux au Président Bouteflika. (APS)