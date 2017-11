Algérie-USA : Coopération culturelle

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a reçu jeudi à Alger, le nouvel ambassadeur des Etats Unis d'Amérique, John P. Desrocher avec lequel il a évoqué les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine culturel, indique un communiqué du ministère. «Les deux parties ont évoqué à cette occasion les relations privilégiées entre l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique soulignant la position historique et positive des Etats-Unis vis-à-vis de la guerre de Libération et de l'indépendance de l'Algérie», précise le communiqué. Le ministre de la Culture a salué «l'activité culturelle qui distingue la profondeur de ces relations et le rôle de l'ambassade américaine en Algérie dans l'organisation des sessions de formation en matière de patrimoine, de musique et d'arts plastiques», ajoute le communiqué. M. Mihoubi a exprimé «la disposition de l'Algérie à accueillir des écrivains et des hommes de lettres américains ainsi que des groupes de musique pour se reproduire à l'Opéra Boualem Bessaih (Alger). (APS)