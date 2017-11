Algérie-Suède-Norvège : Prospection de partenariat

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu jeudi, les ambassadeurs de Suède et de Norvège à Alger, respectivement, Marie-Claire Sward et Arne Gjermundsen, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de l'entretien avec l'ambassadrice suédoise, les deux parties ont abordé les opportunités d’affaires et d’investissement dans le domaine énergétique, selon la même source. M. Guitouni et Mme Sward ont également passé en revue les relations commerciales entre l'Algérie et la Suède dans le domaine des hydrocarbures ainsi que les projets en cours et en perspectives dans l’électricité, les énergies renouvelables, le développement des réseaux électriques intelligents (smart grids), la fabrication de matériels de transport du gaz en Algérie ainsi que la formation. Quant à la rencontre du ministre avec l'ambassadeur norvégien, les discussions ont porté sur les opportunités d’affaires et d’investissement ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays, notamment à travers les projets de partenariat en cours et à venir entre Sonatrach et Statoil. (APS)