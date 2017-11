Algérie-Tunisie : Élargissement de la coopération

L’Algérie et la Tunisie ont décidé d’élargir leur coopération dans le secteur de l’éducation, a indiqué jeudi à Paris la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, relevant que les deux pays en disposent «énormément» de points communs.

«Nous avons eu un débat très riche et intense et nous avons décidé d’élargir notre coopération qui existe déjà avec nos partenaires tunisiens», a déclaré à l’APS et à la Télévision nationale la ministre à l’issue de son entretien avec son homologue tunisien Hatem Ben Salem, qui s’est déroulé en marge de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco.

Elle a rappelé qu’entre les deux pays il y a déjà en chantier la réalisation d’une anthologie littéraire scolaire maghrébine, ajoutant que le premier séminaire de formation s’est tenu à Tipasa et le prochain se déroulera à Tunis. «Nous avons décidé d’élargir le champ de coopération. Nous avons énormément de points communs avec nos amis tunisiens et nous sommes persuadés que cet échange sera bénéfique pour les deux pays». Pour sa part, le ministre tunisien de l’Education a indiqué qu’il a échangé avec la ministre algérienne «sur des questions très importantes, essentielles pour nos deux pays parce que d’abord il y a un potentiel énorme de partenariat».

«Nous allons faire en sorte que l’échange d’expériences entre la Tunisie et l’Algérie puisse être mutuellement bénéfique et nous donner surtout l’occasion de puiser dans le référentiel de réformes qui a été instauré et institué en Algérie pour pouvoir aussi profiter de ce best practices qui est le modèle algérien», a-t-il affirmé, exprimant sa fierté d’avoir pu échanger «sur des thèmes d’avenir, stratégiques», soulignant que les deux parties feront tout pour que «les choses puissent aller de l’avant et pour nous retrouver sur une thématique et une vision communes de l’éducation».

Mme Benghabrit, qui préside une délégation algérienne, participe aux travaux de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco qui prendront fin le 14 novembre, rappelle-t-on.

