Accord Opep-Non Opep : La Russie prête à une prolongation

Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a évoqué jeudi la possibilité de prolongation de l’accord de réduction de production de pétrole, en vigueur jusqu’à mars 2018, en vue de faire remonter les cours.

Le ministre russe a déclaré avoir évoqué cette éventualité lors d’un entretien avec le roi d’Arabie saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, au sujet de l’accord entre l’Opep et des pays non membres sur les quotas de production.

Le ministre russe a indiqué que les discussions ont porté sur «l’accord OPEP+», ajoutant que «le roi était satisfait par les actions concertées de la Russie et de l’Arabie saoudite en matière de rééquilibrage du marché de pétrole. Nous avons également discuté de la prolongation de l’accord en cas de nécessité», a dit M. Novak aux journalistes. Il a ajouté que la prolongation de l’accord de Vienne sur les quotas de production dépendrait de la situation du marché. «Nous avons devant nous cinq mois. A présent, le marché est bien équilibré», a-t-il constaté.

Le 25 mai, les pays membres de l’Opep et autres grands producteurs de pétrole indépendants ont décidé de reconduire leurs quotas de production jusqu’à fin mars 2018.

Fin 2016, les exportateurs se sont engagés à réduire leur production cumulée de pétrole de 1,8 million de barils par jour, dont 300.000 barils produits par la Russie.