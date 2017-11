Impliqués dans plusieurs délits à Alger et Batna : Interpellation de 67 individus

Soixante-sept individus suspects, impliqués dans divers délits, ont été interpellés par les forces de police des Suretés de wilaya d'Alger et de Batna, suite à des opérations de recherche à travers leurs secteurs de compétence, indique mercredi un communiqué de la Sûreté nationale. Ainsi, dans la wilaya d'Alger, les descentes de police effectuées récemment dans plusieurs quartiers, se sont soldées par la récupération de 149 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité, des armes blanches et l’arrestation de 60 individus suspects impliqués, précise le communiqué. Par ailleurs, une enquête liée à une affaire de vol de matériel informatique au port d'Alger, a abouti à l'arrestation d'une bande de malfaiteurs impliquée dans plusieurs délits de cambriolage. À Batna, sep individus suspects ont été interpellés pour vente illicite de boissons alcoolisées. L'interpellation s'est soldée par la récupération de 529 bouteilles d’alcool de différentes marques. En outre, à Ouargla et Khenchela, et toujours dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des boissons illicites, une quantité de 1115 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illégale, a été saisie par les forces de police qui ont également interpellé deux individus suspects. (APS)