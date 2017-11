Trafic de drogue : Démantèlement d'un réseau à Sidi Bel-abBes

Les forces de police de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont démantelé récemment un réseau de sept personnes, spécialisé dans le trafic de drogue et saisi près de 15 kg de kif traité, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la drogue, a été possible grâce à des renseignements faisant état «d'un groupe de trafiquants de drogue sur le point d'acheminer une quantité de résine de cannabis» vers le circonscription de compétence de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, a précisé la même source. Un plan bien ficelé a permis l'arrestation des mis en cause et la saisie de 14,9 kg de kif traité et d'une somme de 294 millions centimes, ajoute le communiqué qui précise que les suspects devront être déférés devant le Procureur de la République territorialement compétent. Dans une opération distincte, les éléments de police de la wilaya d'El Tarf ont procédé, mi-octobre dernier, à la saisie de «1.380 comprimés psychotropes», après avoir reçu des informations signalant «un homme accompagné de deux enfants se rendant régulièrement dans une pharmacie de la région pour acquérir des médicaments à base d'un sédatif». «Les investigations menées par la brigade criminelle relevant de la Sûreté de wilaya ont donné lieu à l'arrestation d'une femme à bord d'une véhicule en possession de la quantité saisie, le chauffeur et deux autres individus travaillant dans cette officine», a conclu le communiqué. (APS)