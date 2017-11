Retour des réfugiés Rohingyas : Les négociations entre Birmanie et Bangladesh piétinent

Les discussions entre Rangoun et Dacca pour le retour des réfugiés rohingyas en Birmanie piétinent malgré plusieurs semaines d'échanges tandis que les conditions se détériorent dans les camps de déplacés à la frontière entre les deux pays. Commencé fin août, l'exode de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie ne semble pas avoir de fin : plus de 600.000 Rohingyas sont arrivés au Bangladesh au cours des deux derniers mois. Après des semaines d'intense pression mondiale et les accusations d'«épuration ethnique» de la part des Nations unies, la Birmanie s'est engagée à permettre le retour des réfugiés qui répondent à certains critères et peuvent prouver qu'ils vivaient auparavant dans le pays. Jusqu'ici, la Birmanie a donné peu de détails concernant les critères et beaucoup d'ONG craignent des normes trop restrictives.