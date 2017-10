Syrie : La victoire de la légitimité

En six ans de guerre, les autorités syriennes ont pu reprendre plus de la moitié de la Syrie. «Damas a repris militairement de larges pans du territoire syrien», affirme à l'AFP Karim Bitar, de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Depuis le début de la campagne militaire russe en 2015, face aux rebelles et aux terroristes, les troupes syriennes ont remonté la pente. Ils contrôlent désormais 52% du territoire, où vivent plus des deux-tiers de la population, selon le géographe français spécialiste de la Syrie Fabrice Balanche. Le reste du pays est divisé entre des factions rebelles affaiblies, le groupe Etat islamique (EI) et —surtout— les forces kurdes dans le nord et le nord-est (25% du territoire). Pour les analystes, il est clair qu'au bout de six ans, c'est Damas qui a le dessus. Politiquement les négociations pour l’instauration d’une paix durable sont en cours malgré des échecs. En effet, plusieurs sessions de négociations intersyriennes supervisées par l'ONU n'ont pas abouti. Un nouveau round est prévu le 28 novembre à Genève. Ces pourparlers ont été éclipsés par ceux d'Astana, organisés par la Russie l’Iran et la Turquie. Malgré des avancées, toutes les discussions ont finalement buté sur la principale pomme de discorde : le sort du président al-Assad.