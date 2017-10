Frappe aérienne en Libye : Au moins 12 morts

Au moins douze personnes ont été tuées lundi soir dans une frappe aérienne d'origine indéterminée à Derna, fief de terroristes dans l'est de la Libye, a-t-on appris hier de source médicale. La plupart des victimes décédées, dont des femmes et des enfants, sont de la même famille, a précisé une source de l'hôpital al-Harich, faisant par ailleurs état de cinq blessés, dont trois sont dans un état critique. Cette frappe n'a pas été revendiquée. Les forces loyales au maréchal Khalifa Haftar imposent un siège à la ville depuis des mois et mènent régulièrement des raids aériens dans cette région connue pour être le fief d'extrémistes en Libye du temps de la dictature de Mouammar Kadhafi.

Entre 2011 et 2014, Derna a été sous l'influence d'une filiale du groupe Ansar Asharia (proche d'Al-Qaïda).

Mais, fin 2014, des terroristes ont fait défection pour prêter allégeance au groupe Etat islamique (EI), et se sont emparés de la ville. Les autres terroristes de Derna, dont l'idéologie est proche d'Al-Qaïda, ont alors formé une coalition, nommée «Majless Moujahidine Derna», pour combattre à la fois l'EI et les forces du maréchal Haftar, bête noire des islamistes dans l'est du pays.

Durant l'été 2015, cette coalition a réussi, au prix de violents combats, à chasser l'organisation Daesh de la cité.