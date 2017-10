Attentats à l’explosif à Mogadiscio (Somalie) : Au moins 25 morts

Au moins 25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans l'explosion à intervalle rapproché de deux véhicules piégés samedi près d'un hôtel du nord de la capitale somalienne Mogadiscio, a indiqué la police dans un nouveau bilan. Selon la police locale, 30 personnes, dont un ministre, ont été secourus et les échanges de tirs se poursuivent entre les extrémistes et les forces de sécurité. Les terroristes Shebab ont revendiqué l'attentat, affirmant que leurs éléments se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel. Des témoins, cités par des médias, ont confirmé que des coups de feu avaient suivi les deux explosions. Mais la zone était bouclée par les services de sécurité, et il n'était pas possible de déterminer si des hommes armés avaient pénétré dans l'hôtel. Les terroristes du groupe shebab ont pour habitude de faire exploser des véhicules piégés à l'entrée d'hôtels ou de bâtiments publics, avant de lancer un commando à l'intérieur pour faire le maximum de victimes. Les forces de sécurité ont mis fin au siège mené par les terroristes shebab selon une source sécuritaire. "Cinq hommes armés ont pénétré dans l'hôtel. Deux d'entre eux ont été tués et les trois autres capturés vivants.

R. I.