Conflit au Yémen : Ryadh accuse Téhéran de « saboter » les efforts de paix

L'Arabie saoudite a accusé hier l'Iran d'empêcher toute solution politique au Yémen et d'attiser le conflit par l'envoi d'armes aux rebelles houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et le nord du pays. «Les rebelles (houthis) n'auraient pas pu poursuivre leurs exactions sans le soutien du régime iranien», a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Jubeir. «L'Iran envoie des armes de contrebande aux Houthis et à leurs alliés», les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, «et sabote tous les efforts pour une solution au Yémen, ce qui a fait échouer les négociations politiques entre le gouvernement légitime et ces milices», a ajouté le ministre. M. Jubeir s'exprimait à l'ouverture d'une réunion des membres de la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen contre les rebelles. La guerre au Yémen oppose des forces gouvernementales, qui ont été chassées en septembre 2014 de Sanaa, aux rebelles houthis, issus de la minorité zaïdite très présente dans le nord. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit a fait plus de 8.650 morts et quelque 58.600 blessés, dont de nombreux civils.