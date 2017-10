Fête de la Révolution : La journée de mercredi 1er Novembre chômée et payée

La journée de mercredi 1er Novembre, date du déclenchement de la Révolution pour l'indépendance, sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les personnels exerçant en travail posté sont, toutefois, tenus d'assurer la continuité du service, ajoute la même source. (APS)