2e législature du parlement arabe : Une délégation du Conseil de la nation à Khartoum

Le Conseil de la nation prendra part aux réunions de la 2e législature du Parlement arabe du 28 au 31 octobre à Khartoum (Soudan), a indiqué un communiqué de cette institution. Outre la séance plénière et les réunions du bureau du Parlement arabe et des commissions permanentes, il est également prévu une réunion conjointe entre le bureau du PA et le bureau du Conseil national soudanais ainsi que des réunions des sous-commissions, a indiqué la même source.

La délégation du Conseil de la nation est composée de MM. Abdelkrim Koreichi et Aziz Bezzaz, membres du Conseil de la nation et du PA. (APS)