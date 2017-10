Le ministre de l'Habitat reçoit l'ambassadeur de France : Coopération et concertation

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a reçu jeudi dernier l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a indiqué un communiqué du ministère. Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider la coopération et la concertation entre les deux pays dans le domaine de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville à travers l'échange d'expertise et l'encouragement du partenariat, a ajouté la même source. MM. Temmar et Driencourt se sont dits prêts à développer leurs relations bilatérales dans le secteur de l'habitat. (APS)