M. Mermouri s’entretient avec l'ambassadeur de Grèce : Projet d'accord de coopération touristique

Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri et l'ambassadeur de Grèce en Algérie, Ifigeneia Kontoleontos, ont mis en avant jeudi dernier à Alger "la nécessité de relancer et mettre à jour" le projet de l'accord de coopération touristique à signer entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Evoquant les relations bilatérales, les deux responsables ont mis en avant "la nécessité de relancer et de mettre à jour le projet de l'accord de coopération touristique, élaboré précédemment pour être signer entre les deux pays", a précisé la même source. L'ambassadeur grec a souhaité le lancement d'actions de coopération, en attendant la signature de l'accord qui vise, entre autres, l'échange des expertises en matière de formation touristique et le développement du tourisme culturel, rappelant le patrimoine culturel et archéologique important dont recèlent les deux pays". Mme Kontoleontos a affirmé, lors de cette audience, "la disponibilité de son pays à œuvrer en permanence au renforcement des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et à élargir le champ de partenariat et de coopération", a ajouté la même source.

Pour rappel, l'entretien s'inscrit dans le cadre d'une visite d'adieu de l'ambassadeur de Grèce au terme de sa mission en Algérie. (APS)