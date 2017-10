Dégâts causés par les incendies à Tizi Ouzou : 230 millions de DA de compensation

Une enveloppe financière de plus de 231 millions de dinars a été mobilisée au profit de la wilaya de Tizi-Ouzou pour la compensation des dégâts causés par les incendies de l’été dernier, a-t-on appris jeudi dernier, du Conservateur local des forêts. Les décisions d’inscription de travaux d’urgence, tel que promis par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche lors de sa visite dans la wilaya en juillet dernier, dans le cadre du dédommagement des dégâts causés par les incendies, ont été notifiées par la Direction générale des forêts (DGF) mardi dernier à la Conservation de Tizi-Ouzou, pour le lancement de opérations de plantation, de taille de régénération et d’ouverture de piste, a indiqué à l’APS Moussa Tabti. Au titre de ces travaux qui seront réalisés dans l’ensemble des wilayas touchées par les feux exceptionnels de l’été passé, Tizi-Ouzou a bénéficié de la part du lion du fait qu’elle a été la plus sinistrée par les flammes qui ont coûté la vie à un citoyen, mort brûlé à Ait Yahia Moussa, et causé d’énormes dégâts au patrimoine forestier et agricole, a précisé ce même responsable. (APS)