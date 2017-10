Héliport de l’EHU d’Oran : Essai d’atterrissage réussi

Le nouvel héliport de l’établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre d’Oran a été inauguré jeudi dernier avec l’organisation d’un atterrissage expérimental réussi d’un hélicoptère de sauvetage appartenant aux Forces aériennes algériennes. L’héliport de l’EHUO est désormais exploitable, a assuré le directeur de l’EHUO, Mohamed Mansouri, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie inaugurale, ajoutant que la réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre d’un projet national qui vise à implanter des héliports dans différentes régions du pays. L’objectif de ce projet, dans un premier temps, est l’évacuation des sauvetages en mer, a indiqué Dr. Mansouri, ajoutant que la prochaine étape sera l’évacuation de toutes sortes d’urgences, celles qui concernent les accidents de la route et les grands malades, notamment avec l’avènement des hélicoptères de la police, de la gendarmerie nationale et de la protection civile. D’une superficie d’un hectare, cet héliport peu accueillir les plus gros hélicoptères pesant jusqu’à sept tonnes et est en mesure de transporter jusqu’à 40 personnes, a affirmé le DG de l’EHUO. (APS)