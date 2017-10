Université d’Ouargla : Ouverture de postes de doctorants

Huit postes doctorants ont été introduits pour la première fois à l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO), au titre de l’année universitaire 2017-2018, a-t-on appris auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur. L’ouverture de la formation de 3e cycle LMD (Licence, Master et Doctorat) en hydrocarbures, pour la première fois à l’UKMO, est considérée comme «l’un des évènements importants» enregistrés par l’université, durant ces dernières années, a-t-on souligné. Elle vise à satisfaire la demande croissante des diplômés de master désireux de poursuivre leurs études supérieures, ainsi qu’à répondre aux besoins du marché du travail et à combler le déficit enregistré en matière d’encadrement pédagogique à l’université, a-t-on fait savoir dans un communiqué de presse. Le concours d’accès à cette formation doctorale, organisé en octobre courant à la faculté des hydrocarbures, des énergies renouvelables, des sciences de la terre et de l’univers à l’UKMO, s’est déroulé dans de bonnes conditions, conformément à l’arrêté N -547 du 2 juin 2016 fixant les modalités d’organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat, précise-t-on. L’UKMO a enregistré, de 2011 à ce jour, la sortie de sept promotions de diplômés de master dans différentes spécialisés (académiques et professionnelles) liées au domaine des hydrocarbures, à savoir le forage, la production et la mécanique des chantiers pétroliers, sachant que le nombre de ces diplômés n’a cessé de se multiplier d’une année à l’autre, signale-t-on. Au total, 118 nouveaux postes doctorants ont été ouverts, au titre de la nouvelle saison universitaire 2017/2018 à l’UKMO, dans différentes spécialités d’enseignement, selon la même source. Ils sont retenus dans les domaines des lettres et langues étrangères, sciences appliquées, mathématiques et sciences de la matière, les sciences économiques, de la gestion et sciences commerciales, et des Sciences de la nature et de la vie, a-t-on ajouté. Il s’agit aussi des filières de Droit et Sciences politiques, Sciences sociales et humaines en plus des hydrocarbures. Élevée au rang d’université en 2001, l’UKMO, à l’origine une École normale supérieure érigée par décret N 88 -65 du 28 mars 1988, est composée de dix facultés, avec deux instituts encadrés par plus de 1.200 enseignants, tous grades et rangs confondus. (APS)