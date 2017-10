Alger : Arrestation de 829 individus

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté, durant la période allant du 14 au 21 octobre, 829 mis en cause impliqués dans 801 affaires liées à la «possession de drogue et de psychotropes ainsi qu’au port d’armes blanches», a indiqué hier un communiqué des mêmes services. «829 suspects ont été arrêtés à Alger pour leur implication dans 621 affaires liées à l’acquisition de drogues et de psychotropes ainsi que 180 autres affaires liées au port d’arme blanche soit un total de 801 affaires», précise la même source. Ce qui a permis à la Sûreté d’Alger de saisir, entre autres, 1.873 comprimés psychotropes, 5,35 g d’héroïne, 160 pièces de drogues, 60 cigarettes roulées et 188 armes blanches.

S’agissant des parkings sauvages, les mêmes services ont recensé (durant la même période) 30 parkings anarchiques. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été auditionnées et leurs dossiers soumis aux juridictions compétentes». (APS)