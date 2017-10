Ancien membre d’El-Qaïda en Espagne : Il recrutait sur Internet

Un homme d’origine espagnole a été arrêté hier par les agents du bureau d’informations générales de la police espagnole pour appartenance présumée à l’organisation terroriste «Daech», a indiqué le ministère espagnol de l’Intérieur dans un communiqué. Le détenu âgé de 52 ans avait développé «un mode opératoire virtuel sophistiqué pour effectuer un travail actif de diffusion massive sur internet sans être détecté. Il avait acquis une grande quantité de matériel et disposait de plusieurs profils pour atteindre le maximum de personnes en utilisant le langage virtuel habituel comme moyen de transmettre des valeurs idéologiques terroristes», précise la même source. La personne arrêtée à Madrid en tant que membre présumé de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech), dont l'identité n'a pas été révélée par le ministère de l'Intérieur espagnol, n'est autre que «Lotfallah Yusuf Galan Gonzalez», le seul membre espagnol de la cellule d'Al-Qaïda en Espagne, jugé et condamné pour les attentats du 11 septembre 2001 à New York, a révélé l’agence «Efe» citant des sources proches de l’enquête. Après une peine de neuf ans, le détenu est sorti de prison en 2011. La surveillance «continue» par des agents de la police nationale a permis de «détecter que le détenu a renouvelé son engagement en développant des activités virtuelles favorables au terrorisme violent», indique le ministère espagnol dans son texte. Depuis le 26 juin 2015, date à laquelle le ministère de l'Intérieur a élevé à 4 le niveau d'alerte antiterroriste, les forces de sécurité espagnoles, conclut-on, ont arrêté «205 terroristes» dans des opérations en Espagne et à l’étranger. (APS)