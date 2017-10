Jijel et Batna : Onze casemates détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opérations exécutées par nos unités à Jijel et Batna (5e Région militaire), des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 24 octobre, 11 casemates pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, des outils de détonation, des vêtements, des effets de couchage et une importante quantité de subsistances de vivre», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale en coordination avec les services de douanes «ont arrêté, à Laghouat (4e RM), Tiaret et Tlemcen (2e RM), 5 narcotrafiquants et saisi 88,5 kilogrammes de kif traité, 574 comprimés psychotropes et 4 véhicules touristiques». Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont intercepté à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 7 contrebandiers et saisi 6,5 quintaux de denrées alimentaires, 860 litres d’huile de table, 450 litres de carburant et divers outils d’orpaillage, alors que 4.677 unités de différentes boissons et 3.500 paquets de cigarettes ont été saisis à Laghouat et Biskra (4e RM)». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 12 personnes à Oran (2e RM), tandis que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane, Adrar et Ouargla», rapporte également le communiqué. (APS)

