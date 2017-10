4 contrebandiers interceptés à Tamanrasset

Des détachements de l'ANP ont intercepté, le 21 octobre à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quatre contrebandiers et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, des munitions, 3 véhicules tout-terrain, une paire de jumelles, 570 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, tandis qu'un autre détachement a saisi à El Oued (4e Région militaire), 13 quintaux de tabac".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté cinq personnes avec en leur possession quatre fusils de chasse à Djelfa (1ère Région militaire) et Tissemsilt (2e Région militaire), tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Béchar, Adrar, Mila et Ouargla". (APS)