Boumerdès : Une casemate détruite

Lors d’une opération de fouille et de ratissage à Boumerdes (1re Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 octobre, une casemate pour terroristes", précise le MDN. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, "ont intercepté, à Ain Guezzam (6e RM), deux contrebandiers et saisi (4,46) tonnes de denrées alimentaires". En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 1.391 unités de différentes boissons, 53 quintaux de tabac et 4.550 paquets de cigarettes à Bouira (1re RM,) Tlemcen (2e RM), Biskra et El Oued (4e RM)", rapporte également le communiqué. (APS)