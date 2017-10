Attentats contre deux mosquées en Afghanistan : 71 morts et 83 blessés

Le bilan de deux attentats perpétrés vendredi soir contre deux mosquées dans la capitale afghane Kaboul et dans la province de Ghor (Ouest) s'est alourdi à 71 morts et 83 blessés, ont indiqué les autorités locales. Quarante et une personnes ont été tuées et 61 autres blessées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser vers 17h40 heure locale alors qu'elles priaient dans une mosquée du quartier de Dasht-e-Barchi, dans l'ouest de Kaboul, a indiqué Najibullah Farhan, responsable des affaires culturelles de la mosquée, au média local Tolo News. Parmi ces morts, 29 personnes ont été tuées sur le coup et 12 autres ont succombé à leurs blessures à l'hôpital ou en s'y rendant, a-t-il précisé. Par ailleurs, quinze jeunes recrues de l'armée afghane ont été tuées hier à Kaboul dans un attentat suicide contre leur minibus, a rapporté le ministère de la Défense. «Alors que le minibus des cadets sortait de l'académie militaire, il a été visé par un kamikaze qui s'approchait à pied et a tué quinze d'entre eux et blessé quatre» autres, a indiqué le porte-parole du ministère, le général Daulat Waziri.