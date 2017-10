Cameroun : tension entre le gouvernement et l’opposition

La tension monte entre le pouvoir de Yaoundé et le Social democratic front (SDF), le principal parti d'opposition anglophone au Cameroun, après l'interdiction d'un meeting programmé par ce dernier samedi à Douala pour exprimer sa solidarité avec les populations du Nord-Ouest et du Sud- Ouest, deux régions anglophones en crise. Le 12 octobre, Jean-Michel Nintcheu, député à l'Assemblée nationale (Chambre basse du Parlement) sous la bannière du SDF et dirigeant de cette formation dans le Littoral, région à laquelle la ville de Douala appartient, avait obtenu une autorisation officielle pour la tenue samedi d'un meeting suivi d'une marche à l'esplanade du stade Omnisports de Bépanda. Selon M. Nintcheu, la double manifestation visait à exprimer la solidarité du parti dirigé par John Fru Ndi, à l'égard des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, deux régions anglophones du pays sièges de violences meurtrières ces dernières semaines, suite à une crise sociopolitique que le gouvernement peine à endiguer depuis un an.