M. Khaoua s’entretient avec l’ambassadeur de Croatie : Impulser l’échange d’expertises

Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, et l'ambassadeur de la République de Croatie à Alger, M. Marin Andrijasevic, ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine parlementaire, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien a permis aux deux parties de «réaffirmer la nécessité d'impulser la coopération bilatérale et l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine parlementaire». À cette occasion, le ministre «a présenté un exposé sur l'expérience démocratique en Algérie et la pratique parlementaire sous la direction éclairée du Président Abdelaziz Bouteflika consacrés à travers les derniers amendements introduits lors de la dernière révision de la Constitution».