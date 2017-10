M. Si Afif rencontre la SG du ministère italien des AE : Pour une stratégie globale face à la migration

Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, et la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Elisabetta Belloni, ont plaidé pour l'adoption d'une stratégie globale face au phénomène de la migration qui menace la sécurité et la stabilité, a indiqué jeudi un communiqué de l'APN. Les deux parties ont mis en avant, lors d'une rencontre au siège de l'APN, «la nécessité d'encourager le dialogue et la réconciliation pour le règlement des conflits et la consolidation de la stabilité dans la région, et de conjuguer les efforts pour relever les défis et faire face aux menaces, notamment le terrorisme», a précisé le communiqué. M. Si Afif a insisté, à ce propos, sur l'importance de la coordination des efforts et du partenariat, pour venir à bout du terrorisme. Après avoir évoqué «les fortes relations d'amitié et le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie», les deux parties ont discuté des «moyens de les renforcer» et de «hisser la coopération bilatérale au niveau de la volonté politique qui anime les dirigeants des deux pays».

À cette occasion, M. Si Afif a mis l'accent sur «l'importance du renforcement de la coopération parlementaire», saluant «la position positive de l'Italie durant la décennie noire qu'a vécue l'Algérie». Il a appelé en outre au renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays dans le domaine des PME, d'autant, a-t-il dit, que l'Algérie s'emploie à s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures et à construire une économie nationale diversifiée et productive.

Par ailleurs, M. Si Afif a donné un aperçu de la composante plurielle de l'APN et des réformes politiques majeures engagées en Algérie à l'initiative du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lesquelles, a-t-il dit, ont été couronnées par une Constitution consensuelle qui a renforcé l'exercice démocratique et accordé de larges prérogatives au pouvoir législatif et un rôle plus important à l'opposition politique. Pour sa part, Mme Belloni a salué «le rôle de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité dans la région en général, son expérience démocratique et ses réformes politiques majeures», appelant à «approfondir la concertation et la coordination entre les deux pays» et à «renforcer la coopération dans les différents domaines». Elle a également souligné la convergence de vues entre l'Algérie et l'Italie concernant plusieurs questions internationales.