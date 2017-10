Algérie - eau - Bangladesh : Relance de la coopération touristique

L'Algérie et les Émirats arabes unis (EAU) ont mis en avant l'importance de relancer l'accord de coopération touristique bilatérale, signé en 2007, indique un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, a reçu l'ambassadeur émirati à Alger, Seif Khemis Al Ali, avec lequel il a évoqué les voies du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme. À cet égard, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance «de l'établissement de contacts et de la coopération pour la relance de l'accord de coopération touristique bilatérale, signé en 2007, à travers la création d'une commission mixte chargée de sa mise en œuvre». Le ministre a proposé, à cet effet, «d'encourager la participation des deux parties aux Salons internationaux organisés dans les deux pays». M. Khemis Al Ali s'est félicité des opportunités touristiques «importantes» de l'Algérie, proposant «l'élaboration de programmes de visites régulières en Algérie, à remettre aux agences touristiques émiraties, pour la promotion de la destination Algérie. Par ailleurs, M. Hassan Mermouri et l'ambassadeur de la République du Bangladesh à Alger, Mohammed Abdul Hye, ont évoqué «les voies et moyens de relance et de promotion de la coopération dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, à travers des passerelles de coopération entre les agences de voyages des deux pays».