Elections tchèques : euroscepticisme

Les élections législatives tchèques de vendredi et samedi pourraient faire souffler fort un vent d'euroscepticisme sur les bords de la Vltava, avec la victoire attendue du mouvement populiste ANO du milliardaire Andrej Babis, perçu comme un «Trump tchèque». «Une partie des électeurs, politiciens et journalistes sont enclins à présenter ces élections comme une sorte de plébiscite sur Babis. Mais ce qui est le pire et le plus dangereux, c'est que le thème de la crise migratoire et la critique de l'UE gagnent de plus en plus de terrain», avertit le politologue Josef Mlejnek.