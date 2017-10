Irak : L’armée se déploie

L'armée irakienne entend se déployer dans tout le pays, après avoir repris, en 48 heures, quasiment toutes les zones dont les combattants kurdes s'étaient emparés progressivement depuis 2003. Au vu de ce cuisant revers pour les autorités du Kurdistan, c'est dans un climat de crise que se réunit à Erbil, le Parlement de la région autonome, où la question de la succession du président Massoud Barzani devrait être posée. «Il ne s'agit pas d'une opération militaire, mais d'un redéploiement des forces dans toutes les régions afin d'y appliquer la loi. D'autres communiqués suivront», a affirmé hier le général Yehya Rassoul, porte-parole du Commandement conjoint des opérations (JOC). Les forces irakiennes ont affirmé avoir atteint leurs objectifs dans la région de Kirkouk, à l'issue d'une opération de 48 heures lancée dans des zones en dehors du Kurdistan autonome prises par les peshmergas (combattants kurdes) en 2014, lors du chaos né de l'offensive éclair des jihadistes du groupe «État islamique (EI)». «Le rétablissement de la sécurité dans des secteurs de Kirkouk a été achevé, dont Debes, El-Moultaka et les champs pétroliers de Kahbaz, Bay Hassan nord et sud», a indiqué le JOC, dans un communiqué. En outre, «les forces ont été redéployées et ont repris le contrôle de Khanaqine et Jalaoula dans la province de Dyala, ainsi qu'à Makhmour, Baachiqa, le barrage de Mossoul, Sinjar et d'autres zones de la plaine de Ninive», ajoute le JOC.