Syrie : Ratissage de Raqqa

Des combattants syriens ratissaient hier la ville dévastée de Raqqa et recommandaient aux civils de ne pas y retourner dans l'immédiat, au lendemain de la prise de ce principal fief en Syrie du groupe terroriste Daesh. Malgré la chute de Raqqa, l'alliance de combattants arabes et kurdes appuyée par Washington était encore à la recherche de terroristes cachés dans les tunnels ou immeubles de la cité septentrionale. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) s'assurent qu'«il n'y a plus de cellules dormantes», a affirmé leur responsable de presse, Mustefa Bali, au lendemain de l'annonce de la fin des opérations militaires à Raqqa. «Le déminage et la réouverture des principales artères de la ville se poursuit», a-t-il précisé. Malgré l'annonce de la chute de Raqqa, le sort des dizaines de terroristes étrangers qui seraient restés jusqu'à la fin de la bataille demeure un mystère, aucune image les montrant tués ou faits prisonniers n'ayant circulé depuis mardi. «Certains se sont rendus, d'autres sont morts», a affirmé Talal Sello, un porte-parole des FDS, sans plus précision. Selon certaines informations, les terroristes étrangers se sont rendus pour la plupart et sont aux mains des renseignements occidentaux pour certains. «Ils ne sont pas visibles, car ce sont les services de renseignement qui les détiennent.» Le porte-parole de la coalition, le colonel Ryan Dillon, a indiqué qu'environ 350 combattants de l'«EI» s'étaient rendus, lors «des dernières 96 heures», évoquant «quatre terroristes étrangers» parmi eux.