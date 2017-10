Batna : Saisie de 113 kg de poudre et 5.023 cartouches

La brigade d’investigation et d’intervention du service de la police judiciaire de Batna a saisi 113 kilos de poudre et 5.023 cartouches dont 4.042 pleines, a-t-on indiqué hier à la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L'opération, menée le 16 octobre courant, a permis de saisir cinq quintaux de nitrate de potassium, 493 kilos de soufre jaune en plus d’une paire de jumelles, une balance, un malaxeur de ciment rempli de poudre et des outils de fabrication de cartouches, a ajouté la même source. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, a-t-on indiqué, précisant qu’elle a été engagée suite à des informations relatives à deux personnes âgées de 33 et 37 ans vendant des armes, des munitions, de la poudre et possédant un atelier de fabrication de munitions dans la ville de Batna. L’intensification des investigations a permis d’identifier les mis en cause, de les arrêter et de saisir ces produits, a-t-on précisé. Le dossier judiciaire des deux mis en cause a été élaboré en attendant leur présentation devant le parquet pour la création d’un atelier secret de fabrication de poudre et de cartouches, selon la même source.