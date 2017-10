Béchar : Arrestation de dealers

Poursuivant ses opérations de lutte incessante contre la criminalité sous toutes ses formes et notamment le trafic de la drogue, les différents services de police de la sûreté de Béchar ont pu mettre fin aux activités illégales de trafiquants de drogue, à travers les daïras de Béchar et Abadla et saisir ainsi plus de 1261,6 gr de kif traité. A Abadla (90 km au sud du chef- lieu de la wilaya), c’est un jeune homme, âgé de 23 ans, qui a été arrêté en possession de 86,1 gr de kif, à l’occasion d’une opération de contrôle et de fouille minutieuse d’un autocar à destination d’Adrar. Une marchandise indubitablement vouée à sa commercialisation illicite et qui lui aura valu, suite à sa présentation devant le Procureur de la République, près le tribunal d’Abadla, un mandat de dépôt. A Béchar, ce sont les éléments de la Brigade Mobile de la P.J. qui auront mis fin aux agissements de deux dealers, respectivement âgés de 29 et 30 ans et qui écoulaient leur marchandise au niveau du quartier dit «Zone Bleue». Exploitant ces informations, les éléments de cette brigade mobile ont ainsi pu arrêter ces deux individus en possession de 980,5 gr de kif, minutieusement dissimulés dans un sac en plastique et la somme de 2.960 DA, fruit de ce commerce illicite. Le Procureur de la République près le tribunal de Béchar, en comparution directe, les aura placés sous mandat de dépôt, au même titre qu’un troisième suspect, dont les recherches et l’arrestation, au niveau du rond point de la SNTR, se seront soldées par la saisie de 2 plaquettes de kif de 195 gr. Par ailleurs, et à l’issue d’une opération de surveillance des agissements douteux d’un jeune dealer, âgé d’une vingtaine d’années, les éléments de la BRI de Tindouf ont pu mettre fin à ses activités. Celui-ci a en effet pu être arrêté en possession de différents types de substances psychotropes, dont 7 plaquettes de vingt comprimés psychotropes chacune de Dizepan Prodes 25 mg et 2 plaquettes Artrotec couramment utilisé dans les avortements. Munis d’un mandat de perquisition du Procureur de la République près le tribunal de Tindouf, ces mêmes éléments de la brigade de recherche et d’investigations ont également pu mettre la main, au sein du domicile du suspect, sur plusieurs plaquettes de comprimés du même type et dont le nombre s’élèverait à 160 comprimés. Présenté en comparution directe devant le Procureur de la République, ce dealer aura écopé de trois ans de prison ferme et d’une amende de 20 millions de centimes.

Ramdane Bezza