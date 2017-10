JIJEL : Arrestation d’un élément de soutien aux groupes terroristes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 16 octobre 2017, un élément de soutien aux groupes terroristes à Jijel (5e RM)", précise-t-on de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à El Oued (4e RM), Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), trois véhicules tout-terrain, 6,38 tonnes de denrées alimentaires, 12 quintaux de cuivre et divers outils d'orpaillage", tandis qu'un autre détachement de l'ANP, des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté trois narcotrafiquants, 27,3 kilogrammes de kif traité et 772 comprimés psychotropes à Tlemcen (2e RM) et Oum El Bouaghi (5e RM)". Par ailleurs, "61 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Naâma, Béchar, Adrar et In Guezzam". (APS)