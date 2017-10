Béchar : Des immigrants arrêtés pour falsification de billets

Trois immigrants africains ont récemment été arrêtés par les éléments de la 7e Sûreté urbaine de Béchar pour falsification et écoulement de faux billets de banque et détention d’appareils destinés à ce trafic. Cette opération est survenue suite à une plainte d’un citoyen, faisant état d’un immigrant africain venu lui proposer des billets de 2000 DA, en échange de billets de banques courants. L’arrestation du suspect et sa fouille corporelle aura permis la saisie de 5 billets falsifiés de 2000 DA. Les investigations aussitôt menées dans le cadre de l’enquête diligentée en ce sens et le mandat de perquisition du logement qu’occupe ce premier suspect, sur ordre du Procureur de la République, auront ainsi abouti à l’arrestation de deux autres suspects et la découverte de 10 autres billets falsifiés de 2000 DA et un lot de matériel usité dans ce genre de trafic. À l’issue des formalités finales de l’enquête et de l’arrestation des trois acolytes, ceux-ci ont été présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Béchar, qui les aura soumis au juge d’instruction de la 2e Chambre du même tribunal et placés sous mandat de dépôt.

Ramdane Bezza