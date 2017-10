Accidents de la route : 10 morts et 19 blessés en deux jours

Dix personnes ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessées dans 9 accidents de la circulation survenus du 12 au 14 octobre dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Naama, avec le décès de 4 personnes et des blessures à une autre suite au renversement d’un véhicule léger survenu sur la RN 22, dans la commune de Mekmen Ben Amar, a précisé la même source. En outre, les unités de la protection civile ont enregistré 4.971 interventions de différents types pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.