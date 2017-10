Assemblée de l’Union interparlementaire et réunions connexes : M. Bensalah à Saint-Pétersbourg

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, participe à la tête d'une délégation représentant les deux chambres du Parlement, aux travaux de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et réunions connexes, qui se sont ouverts, hier à Saint-Pétersbourg en Russie, a indiqué jeudi un communiqué du Conseil de la nation.

Cette session examine plusieurs thèmes, dont la promotion du pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique, ainsi que le développement durable et celui d'atteindre les plus hautes normes réalisables en matière de la santé pour tous au moyen de la science et de la recherche et d'autres thèmes liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans toutes les régions du monde. Coïncidant avec le 20e anniversaire de la Déclaration universelle sur la démocratie, l'Assemblée de l'UIP verra élection d'un nouveau président pour les trois années à venir.