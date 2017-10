Aïn Defla et Annaba : 10 bombes artisanales détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de fouille et de recherche à Aïn Defla (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 octobre , dix bombes de confection artisanale, des outils de détonation et d'autres objets», a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale. En outre, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), trois contrebandiers et saisi 3 camions, 2 véhicules tout-terrain, 3,4 tonnes de denrées alimentaires et 8.400 litres de carburants, tandis qu'un autre détachement a intercepté, à Ouargla (4e RM), un contrebandier, un camion, des véhicules et 4.261 unités de différentes boissons». De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi à Oum El-Bouaghi (5e RM), un véhicule et 3.250 cartouches de cigarettes». Par ailleurs, des Garde-côtes «ont mis en échec, à Oran, à Mostaganem (2e RM), et à Annaba (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 98 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 35 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla, Tlemcen, Béchar et Adrar».



destruction d’une cache



«Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 12 octobre à Annaba/5e RM, une cache contenant des outils servant à la confection de bombes artisanales, des équipements informatiques, ainsi que divers autres objets», note la même source.

S’agissant de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté 4 contrebandiers et déjoué des tentatives de contrebande de 3,14 tonnes de denrées alimentaires, et une importante quantité de carburants s'élevant à 54.636 litres à Tamanrasset, In Guezzam, Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras».

D’autre part, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tiaret et à Batna, 15 narcotrafiquants, et saisi 72,3 kg de kif traité et sept 7 véhiculés touristiques».

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont mis en échec à Annaba, à El-Tarf, à Oran, à Mostaganem et à Aïn Témouchent, des tentatives d’émigration clandestine de 153 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 68 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, à Biskra, à Adrar et à In Guezzam». (APS)