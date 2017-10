Mme Eddalia reçoit les ambassadeurs de suède et de bahreïn

L’expérience algérienne au cœur des entretiens

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a reçu l'ambassadeur du Royaume de Suède en Algérie, Mme Marie-Claire Sward Capper. Lors de la rencontre, l'ambassadeur a mis l'accent sur la convergence des points de vue des deux pays sur les questions d'intérêt commun. Elle a également salué les progrès enregistrés par l'Algérie dans le domaine du développement social, en particulier en ce qui concerne la protection de l'enfance et les droits de la femme, et son autonomisation politique et économique.

Par ailleurs, Mme Ghania Eddalia a reçu l'ambassadeur du Bahreïn en Algérie, M. Hamed Mohammed Sadeq Al Asfour. Au cours de sa visite d'adieu, l'ambassadeur a informé la ministre des nouveaux textes juridiques dans son pays, touchant divers domaines, notamment la protection de la famille, de l'enfance, de l'autonomisation de la femme, ainsi que les programmes de développement social. (APS)