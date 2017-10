Université Aboubekr-Belkaïd de Tlemcen : Obtention d’un financement européen

L’université Aboubekr-Belkaid de Tlemcen (UABT) a obtenu un financement européen d’un montant de près de 1,4 million d’euros dans le cadre du programme Intra-Afrique, a-t-on appris du rectorat. Cette enveloppe est destinée à la coopération entre les universités et les établissements de l’enseignement supérieur africains et l’encouragement de la mobilité des étudiants entre les universités du continent, a-t-on indiqué. En étroite coordination avec le ministère de tutelle, l’UABT qui a répondu à un appel à projets initié par l’Union européenne (UE) à travers l’Agence exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA), a été l’une des sept universités africaines à obtenir ce financement sur les 68 demandes enregistrées, a expliqué le rectorat, rappelant qu’il s’agit-là d’une «première nationale». Cette agence européenne est responsable de la gestion du programme, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA), sous la supervision de la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. L’objectif du programme est d'améliorer les compétences et les qualifications des étudiants et du personnel grâce à une meilleure mobilité entre les pays d'Afrique, a-t-on encore expliqué. Le renforcement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur en Afrique permettra d'accroître l’accès à un enseignement de qualité, encouragera les étudiants africains et leur permettra d'entreprendre des études de troisième cycle sur le continent africain, a-t-on poursuivi.

Il est à rappeler que l’UABT abrite déjà l’Institut africain de l’eau et de l’énergie, d’où sont sorties deux promotions de master. (APS)