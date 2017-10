Laghouat : Ouverture de 76 postes doctorants

Au moins 76 postes doctorants de troisième cycle (système LMD) ont été ouverts cette année à l’université Amar-Thelidji à Laghouat, a-t-on appris auprès du rectorat. Les concours d’accès seront organisés très prochainement pour les candidats à ces postes prévus dans 11 spécialités, au titre de la formation en post-graduation 2017-2018, a affirmé le recteur, Pr Djamel Benbartal. Ces postes sont répartis entre les filières ès-Sciences et ès-Lettres (34), les spécialités de Technologie et Droit et sciences politiques (15 chacune), tandis que les 12 postes restants sont prévus pour les sciences économiques et les sciences sociales et humaines, a-t-il précisé. Les effectifs en post-graduation Magistère (système classique) et Doctorat (LMD) ont atteint l’an dernier les 1.067 étudiants inscrits dans 103 spécialités, rappelle la même source.

En matière d’encadrement, 25 maîtres-assistants ‘‘B’’ seront recrutés, portant ainsi les effectifs d’enseignants à 946, dont 291 avec grade de professeur, a fait savoir le même responsable. L’université Amar-Thelidji compte actuellement plus de 30.000 étudiants répartis entre neuf facultés et un institut d’Education physique et sportive.