Festival des villes anciennes : L’Algérie invitée en Mauritanie

L'Algérie prendra part au 7e Festival des villes anciennes prévu en décembre dans la ville mauritanienne de «Tichitt» (centre-sud), a annoncé jeudi un communiqué du ministère de la Culture. L'annonce fait suite à l'invitation de l'ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie en Algérie, Blah Ould Mekia, reçu jeudi par le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi. Créé en 2011, ce festival a pris la forme de manifestation itinérante entre les quatre villes anciennes de Mauritanie, classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. Il accueille depuis sa création des expositions de photographies et d'arts plastiques, des spectacles de contes et autres concerts de musique. Le festival, qui s'inscrit dans le plan de développement culturel mauritanien, œuvre à renforcer le lien étroit entre culture et environnement naturel tout en mettant en lumière le patrimoine culturel et en développant des activités économiques et sociales autour de la manifestation. (APS)