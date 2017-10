Développement sectoriel à Mila : Levée du gel sur 71 opérations

Pas moins de 71 opérations de développement sectoriel sont concernées par la levée du gel dans la wilaya de Mila, pour une valeur totale de 6 milliards de dinars, a indiqué le directeur de wilaya de la programmation et du suivi budgétaire, Ghalem Boumedmed. Ces opérations concernent 49 projets relevant du secteur de l’éducation, 13 dans le secteur de la santé et 9 dans celui des ressources en eau, a précisé ce responsable lors des travaux du conseil de wilaya tenu, mercredi, au siège de la wilaya. Les instances centrales ont été informées des spécificités des projets devant faire l’objet de la levée du gel, en application de l’instruction du premier ministre adressée aux walis, selon la même source qui a déclaré que cette mesure aura un impact positif pour les secteurs concernés, notamment l’éducation qui fait face à des pressions sur les structures d’accueil des effectifs scolarisés. Au cours de cette réunion, le wali Ahmouda Ahmed Zineddine, a insisté sur l’accélération de l’assainissement de la nomenclature des projets en clôturant ceux qui sont achevés conformément aux objectifs mensuels tracés, relevant que 138 projets faisant partie de programmes sectoriels sont concernés par ces engagements de clôture. "Le taux d’exploitation des crédits a atteint 67 % pour le programme sectoriel et pas plus de 47 % pour les programmes communaux de développement", a relevé le chef de l’exécutif qui a appelé à hâter la consommation des crédits pour soutenir la dynamique de développement local. Le wali a fait état de demandes adressées par les services de wilaya pour l’obtention de 4 milliards DA de crédits supplémentaires pour couvrir les divers besoins dont le règlement des créances des entreprises. Il a aussi appelé à préserver les moyens de réalisation locales qui représentent un partenaire dans le développement local. Cette réunion a permis de prendre une série de mesures pour assurer le lancement de plusieurs projets inscrits au titre de l’exercice 2017 et d’assister à des exposés sur les secteurs de la protection civile et de l’énergie.