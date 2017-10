Béjaïa : Cinq terroristes identifiés

Suite à l’opération de qualité menée par un détachement de l’ANP, le 1er octobre 2017, à El-Kseur dans la wilaya de Bejaïa (5e RM), ayant permis l’élimination de cinq dangereux terroristes et la récupération de cinq pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l’identification de ces criminels», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Il s’agit en l’occurrence de G. Youcef, alias Abou Al Kaâkaâ, ayant rallié les groupes terroristes en 1993, B. Abdelhamid, alias Abou El Hassan, ayant rallié les groupes terroristes en 1995, M. Karim, alias Hamza, ayant rallié les groupes terroristes en 2005, T. Redouane, alias Abou Djaafar, ayant rallié les groupes terroristes en 2007 et R. Mohamed Lamine, alias Abou Dardaa». (APS)