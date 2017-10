Santé : Large mouvement dans le corps des DSP

Suite à l’opération d’audit et d’évaluation qui a concerné les différents services de santé à travers le pays (direction de santé de wilaya, établissements hospitaliers et établissements de santé de proximité), le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) procèdera à un large mouvement dans le corps des directeurs de la santé et de la population de différentes wilayas du pays.

Ce mouvement a vocation à impulser une dynamique nouvelle à même d’améliorer l’action des directions de la santé et de la population qui ont notamment pour mission de veiller à l’application de la politique nationale de santé et de population et de mettre en place des approches locales pour animer et coordonner l’activité des structures publiques et privées à l’effet de garantir la complémentarité et l’optimisation des ressources disponibles.