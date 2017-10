Béchar : Arrestation de trois faussaires et saisie de faux billets

Trois faussaires subsahariens ont été arrêtés, ces dernières 48 heures, par les éléments de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar, a-t-on appris hier de la cellule de communication de cette structure sécuritaire.

Agissant suite à l’appel d’un habitant de Béchar signalant un individu suspecté de trafic de billets de banque, les policiers ont, après une enquête minutieuse, appréhendé l’individu en question en possession de cinq billets de 2.000 dinars falsifiés, a-t-on précisé.

La perquisition du domicile du mis en cause a donné lieu à la découverte de dix faux billets de 2.000 dinars également, des coupures de la forme du billet de 2.000 dinars et un flacon contenant une poudre probablement destinée à la contrefaçon, deux couteaux, un agrandisseur d’images, de la craie et un rouleau de plastique, a fait savoir la source, en signalant que deux complices ont été aussi arrêtés.