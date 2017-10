Skikda et Sétif : 3 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 9 octobre 2017, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda et Sétif (5e Région militaire)», a indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire «ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et à In Guezzam (6e RM), deux contrebandiers et saisi un camion, cinq véhicules tout-terrain, 7,7 kilogrammes de kif traité, 6.200 litres de carburants, et 7,08 tonnes de denrées alimentaires». En outre, un autre détachement «a arrêté, à Biskra (4e RM), deux contrebandiers et saisi un camion de 15.000 boîtes de cigarettes, tandis qu'à Tlemcen (2e RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi (2,48) quintaux de kif traité et arrêté à Aïn Témouchent, Relizane et Tissemsilt (2e RM), cinq contrebandiers et saisi véhicules et 3.534 unités de différentes boissons».

En outre, des Garde-côtes ont mis en échec, à Oran (2e RM), une tentative d'émigration clandestine de 23 individus, tandis que 78 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Oran, Tindouf, Adrar et Ghardaïa», rapporte enfin le communiqué. (APS)