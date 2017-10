Turquie – Etats-Unis : Les dirigeants turcs vont boycotter l'ambassadeur américain

Les dirigeants turcs ne recevront plus l'ambassadeur des Etats-Unis en Turquie, a indiqué hier le président Recep Tayyip Erdogan, alors que les relations entre Ankara et Washington traversent un pic de turbulences. "Nous ne le voyons plus comme le représentant des Etats-Unis en Turquie", a déclaré M. Erdogan pendant un déplacement à Belgrade, ajoutant que l'ambassadeur américain, John Bass, ne serait pas reçu par le gouvernement turc pour sa tournée d'adieu avant de quitter Ankara dans les prochains jours, ayant été muté à Kaboul.